Kar yağışı sonrası İstanbul barajlarında doluluk oranı yükselişe geçti

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 54.11'e yükseldi. Kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülerin oluştuğu Elmalı barajı havadan görüntülendi.

İstanbul'da baraj doluluk oranları cuma gününden beri devam eden kar yağışı ile yükselişe geçti. İSKİ verilene göre baraj doluluk oranları yüzde 54.11'e çıktı.

Hafta sonundan itibaren megakentte etkili olan ve halen etkisini sürdüren karların da erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarının önümüzdeki günlerde daha da yükselmesi bekleniyor. Öte yandan, kar yağışıyla doluluk oranı yükselen Elmalı barajında kartpostallık görüntüler oluştu. Masalsı görüntülerin oluştuğu Elmalı barajı havadan görüntülendi.

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

"Ömerli Barajı yüzde 76.87

Alibeyköy yüzde 33.81

Büyükçekmece yüzde 43.26

Darlık yüzde 52.86

Sazlıdere yüzde 22.59

Elmalı yüzde 73.35

Istrancalar yüzde 75.43

Kazandere yüzde 63.33

Pabuçdere yüzde 59.74

Terkos yüzde 48.46".