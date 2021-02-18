Kar yağışı sonrası oto sanayilerde yoğun mesai

İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma trafik kazalarına neden olmuştu. Yaşanan kazalar ile birlikte oto sanayilerde yoğunluk oluştu. Günlük işlerde yüzde 50 artış olduğunu belirten oto tamirciler, yüzlerinin gülmeye başladığını söylediler.

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışıyla birlikte megakent beyaza büründü. Yoğun kar yağışı ve buzlanma kazaları da beraberinde getirdi. Oto tamirciler ise kar mesaisine başladı. Bu durumdan memnun olan oto tamirciler, vatandaşlara uyarılarda da bulundular. Devamlı kar yağmadığından dolayı vatandaşların tecrübesinin olmadığını belirten oto tamirciler, böyle havalarda vatandaşların kış lastiği ve zincirsiz yola çıkmamaları yönünde uyarıda bulundular.

“En ufak boya işlemi 350 ila 600 TL arası değişiyor“

Pandemiden dolayı işlerde düşüş yaşadıklarını belirten kaporta ustası İsmail Savaş, “Karın yağması ile birlikte yüzümüz gülmeye başladı. İşlerimiz yüzde 50 arttı. Sanayiye yoğun araç girişi var haliyle bize de bu kısa süre içerisinde 8 tane araç geldi. Arkamda görünen araç da kardan nasibini alan bir araç baya bir masrafı var. Kar yağışında mümkün mertebe vatandaşlar toplu taşıma kullansınlar. Her zaman kar yağmadığı için insanlarda tecrübe olmuyor. Karlı havalarda fren kullanılmaması gerekiyor. Küçük vites kullanmalarını öneriyorum. Hasarın boyutuna göre masraflar değişiyor. En ufak boya fiyatları aracın markasına göre 350 ila 600 TL arası değişiyor. Müşterilerde birkaç yerden fiyatını alıyor ona göre onarım yaptırıyor” şeklinde konuştu.

“Kar yağışı ile birlikte kazalar arttı haliyle bizim işlerde hareketlenme başladı”

Kar yağışından dolayı işlerde artış olduğunu belirten boya ustası Serkan Ekinci, “Pandemiden dolayı işlerimiz düştü. Kar yağışı ile birlikte kazalar arttı haliyle bizim işlerde hareketlenme başladı. Kazaların olması işimize yarıyor sonuçta biz bu işi yapıyoruz. Kar yağışı ile birlikte boya için 5 araç geldi. Karın tamamen erimesi ile birlikte önümüzde ki hafta işlerimiz daha çok yükselecektir. Bu havalarda vatandaşlar kar lastiği taksınlar yoksa da zincirsiz çıkmasınlar. Toplu taşımada kullanabilirler. Aracın tampon, çamurluk, far gibi masrafı olduğu zaman bin 500 - 2000 TL masraf çıkıyor. Müşteriler fiyatları yüksek bulabiliyorlar. Araştırıp ona göre onarım yaptırıyorlar” ifadelerini kullandı.