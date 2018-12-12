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Kar yağışı yine çocukları sevindirdi

Beylikdüzü ve çevresinde 1 saati aşkın süre boyunca etkisini gösteren kar yağışı etkisini kaybederken, en çok çocukları sevindirdi.


Sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış sırasında trafikte de zaman zaman aksaklıklar yaşandı. Üst geçitler karla kaplanırken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Bazı çocuklar ise kar yağışının keyfini çıkardı. Sokak hayvanları ise köprü altlarına saklanarak kardan korundu. Aniden başlayan kar yağışı yaklaşık 1 saat boyunca etkili oldu. Yağış sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

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