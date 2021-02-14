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Kar yağışıyla beraber İstanbul beyaza büründü

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Karla kaplanan İstanbul beyaza büründü.


İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Özellikle İstanbul'un yüksek noktalarında kar yağışının etkili olduğu görülüyor. İstanbul'un Aydos Ormanı gibi yüksek rakımlı bölgeleri yağan kar nedeniyle beyaza büründü. Öte yandan, Pendik Belediyesi'nin kar küreme ekipleri de karla kaplanan yolları açtı.

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