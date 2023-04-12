Karaburun Sahili'ne beton döküldüğü iddiasına Arnavutköy Belediyesinden açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Karaburun Sahili'ne beton döküldüğü iddiasıyla ilgili Arnavutköy Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Sanlav, “İddia edildiği gibi betonlaşmanın aksine proje insani kullanım odaklı ve daha doğal hale getirilmiştir. Öne çıkarılan basit gömük yapı, vatandaşlarımızın tuvalet, duş, soyunma-giyinme gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir yapıdır, 23 dönümlük çalışmada sadece 260 metrekare zemin üstü yapı bulunmaktadır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı Arnavutköy Belediyesine ait Karaburun Sahil Düzenleme projesinde sahile beton döküldüğü iddia edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından “Karaburun Sahili'ne beton dökülmesine izin vermeyeceğiz. Gözümüz gibi bakmamız gereken tabiat alanlarına bu kadar hoyratça davranılamaz” paylaşımında bulundu. Bu paylaşım üzerine Arnavutköy Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Sanlav açıklamada yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İlçemizdeki ve İstanbul'daki hemşehrilerimizin temiz ve düzenli bir sahilden yararlanabilmeleri için talebimiz üzerine, 2017/2018 yıllarında İBB tarafından sahil düzenleme projesi hazırlanmış ve ihaleye hazır hale getirilmişti. 2019 'dan sonra Karaburun Sahil Düzenleme Projesi'nin yapımıyla ilgili bir çalışma olmayınca, yapımının Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirileceği belediyemizce ifade edilerek, 29.07.2020'de resmi yazıyla, tüm projeler ve belgeler İBB'den talep edilmiştir. Bunun üzerine İBB tarafından 13 Ağustos 2020 tarihinde, projenin gerçekleştirilmesi maksadıyla tüm bilgi, belge ve dokümanlar Arnavutköy Belediyesi'ne gönderilmiştir. Belediyemizce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iletilen projede bulunan kafe-restoran ve diğer kapalı alanların önemli bir kısmı projeden çıkarılarak, bu alanlar peyzaj alanı olarak yeniden düzenlemiştir. 20 Eylül 2022'de projenin yapım ihalesine çıkılmış ve çalışma hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gerekli bilgilendirmeler yapılarak süreç şeffaf bir şekilde yürütülmüştür. Belediyemizce yapılan yapım ihalesine İBB iptal yönünde dava açarak hizmete engel olma yolunu tercih etmiştir. Dava, şekli gerekçelerle iptal ile sonuçlanmış ancak yargı süreci temyiz aşamasında devam etmektedir. İddia edildiği gibi betonlaşmanın aksine proje insani kullanım odaklı ve daha doğal hale getirilmiştir. Öne çıkarılan basit gömük yapı, vatandaşlarımızın tuvalet, duş, soyunma-giyinme gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir yapıdır.

23 dönümlük çalışmada sadece 260 metrekare zemin üstü yapı bulunmaktadır. Projenin genelinde daha önce İBB tarafından hazırlanan fonksiyonlar korunmuştur. Projenin yüzde 95'i peyzaj ve yeşil alandan oluşmaktadır. Onlarca yıldır İstanbullular tarafından kullanılan bu sahilde ne geçmişte, ne de şu an korunması gereken bir endemik bitki bulunmamaktadır. Sonuç olarak İBB'nin yaklaşımı ve talihsiz açıklamaları; vatandaşa daha nezih ve düzenli bir sahil oluşturmamıza engel olmak maksadını taşımaktadır.”