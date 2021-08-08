Karaburun'da denize giren 42 yaşındaki adam boğuldu

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde dün akşam denize giren Salih Yavuz, boğularak hayatını kaybetti. Vatandaşların Yavuz'u kurtarma çabaları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Karaburun Sahili'nde dün akşam 19.45 sıralarında meydana geldi. Serinlemek için denize giren 42 yaşındaki Salih Yavuz, dev dalgaların arasında kaldı. Yardıma koşan sahildeki vatandaşlar ise Yavuz'u denizden çıkardı. Vatandaşlar Yavuz'a bir süre kalp masajı yaparak müdahale ettikten sonra, ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Yavuz hayatını kaybetti. Öte yandan, vatandaşların Yavuz'u kurtardığı o anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.