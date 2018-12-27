Karaca'dan yeni yıl hediyeleri için alternatifler

Yeni yılın başlamasına kısa süre kala Karaca; anneye, babaya, sevgiliye, arkadaşa, eşlere yeni yıl konseptine özel, kendi web sitesinde ve mağazalarında birbirinden şık, güzel ve etkili yeni yıl hediye önerilerini hazırladığını duyurdu. Sofra, mutfak, küçük ev aletleri, ev tekstili ve aksesuar kategorilerinde zengin ürün gamına sahip şirket, sevdiklere armağan edebilecek çeşit çeşit sofra hediyesi Karaca'nın internet sitesinde yayınlandı.

Karaca, yılbaşı ile ilgili seçtiği hediyeler için; "2019 yılına sevgi, keyif ve mutluluk ile girmek isteyenler bu güzel anları sevdikleri ile paylaşmanın verdiği mutluluğu hissetmek ister. Alacakları yılbaşı hediyeleri ile bu keyifli anları özelleştirir. Yılbaşı için en keyifli ve eğlenceli hediyelerle kutlayacak çok şey var. Sevdiklerini sevindirmek isteyenler için web sitemizde özel ürünler hazırladık" açıklamasında bulundu.