Dr. Onur Yaprak “Toplumda çok yaygın görülen karaciğer hemanjiomları her 100 kişiden 5'inde görülebilir. Kadınlarda risk erkeklere göre 3 kat daha fazla. Karaciğerin tümünü kaplayan hemanjiomlar için organ nakli ameliyatı yapılabilir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü'nden Dr. Onur Yaprak, toplumda sık karşılaşılan hemanjiomlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Yaprak, her 100 kişiden 5'inin karaciğerinde hemanjiom saptanabildiğine dikkati çekerek, “Birçoğumuzun ultrasonografi raporlarında rastladığımız karaciğerdeki hemanjiomlar karaciğerin en sık görülen iyi huylu tümörleridir. Kabaca kılcal damarların yumak şeklinde kümeleşmesi ile oluşturdukları kitleler olarak tarif edilebilir'' dedi.

Söz konusu kitlenin tek sayıda ya da çok sayıda olabildiğini belirten Dr. Yaprak, Çapı “1 santimetreden 20 ila 30 santimetreye kadar değişebilir ama genellikle ortalama çapları 5 santimetrenin altındadır. Hemanjiomlar, koyu kırmızı-mavi renkte iyi sınırlandırılmış düz lezyonlar olarak görülür ve genellikle ince bir kapsülle çevrilidir. Toplumda o kadar yaygın ki ortalama görülme sıklığı yüzde 0.4 ila 20 arasında yani ortalama yüzde 5'dir'' açıklamasında bulundu.

“Kadınlarda 3 kat daha fazla görülüyor”

Dr. Yaprak, genellikle başka bir neden için çekilen ultrasonografi veya MR gibi radyolojik tetkiklerde hemanjiomların tesadüfen fark edildiğine işaret ederek, “Herhangi bir yaşta olabilmekle beraber en sık 30-50 yaşları arasında tanı konulur. Kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla oranda görülür. Hemanjiomlar 10 santimetreden büyük çapta ise ‘dev hemanjiom' olarak adlandırılır. Hemanjiomların kötü huylu yani kanseröz olan ve son derece nadir görülen diğer damar tümörleri olan ‘anjiosarkom' ve ‘hemanjioendotelyomalardan' kesin ayırımı MR tetkiki ile kolayca yapılabilir ” şeklinde konuştu.

“Organ nakline götürebilir”

Hemanjiomların çok nadiren bir şikayete yol açtığını ve tedavi gerektirdiğini açıklayan Dr. Yaprak, şu değerlendirmede bulundu: “Hamilelik ve östrojen içeren hormon tedavileri sırasında bir miktar büyüme gösterebilirler. Hemanjiomların en tehlikeli tarafı yırtılıp kanamaya yol açmalarıdır ancak 10 cm altında böyle bir kanama riski çok azdır. Karaciğerdeki kitlenin hemanjiom olduğu kesin ise ve herhangi bir şikayete yol açmıyorsa çapı 10 santimetreden küçük olduğu sürece takip edilebilir. Ancak hastanın birkaç yılda bir en azından bir ultrasonografi ile düzenli takibi gerekir. Takip sırasında hızlı büyüyen yada karaciğer içindeki safra yollarına, damarlara baskı oluşturan, hastada ağrı, şişkinlik gibi şikayetler yapan, kanama riski oluşturan hemanjiomlar cerrahi olarak çıkarılmalıdır. Karaciğerin tümünü kaplamış hemanjiomlar için karaciğer nakli yapılmış hastalarda literatürde mevcuttur”.