Karadağ Kültür Bakanı Beşiktaş'ta kaza yaptı

Beşiktaş’ta Karadağ Kültür Bakanı Aleksandar Bogdanovic’in içinde bulunduğu makam aracına koruma aracı arkadan çarptı.
Beşiktaş'ta Karadağ Kültür Bakanı Aleksandar Bogdanovic'in içinde bulunduğu makam aracına koruma aracı arkadan çarptı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karadağ Kültür Bakanı Aleksandar Bogdanovic'in içinde bulunduğu makam aracına koruma aracı arkadan çarptı. Kaza sonrasında Kültür Bakanı Bogdanovic, tedbir amaçlı Beşiktaş'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.