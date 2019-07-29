Karadeniz'de tahta arabaların geleneği devam ediyor

Karadeniz'de gelenekselleşen Tahta arabaların mücadelesi, bu sene de Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde gerçekleştirilecek. Düzenlenen yarışa 18 yaş üstü herkes katılabiliyor.

Red Bull ve Formulaz Derneği'nin birlikte düzenlediği Red Bull Formulaz 11. kez genç yaşlı herkesi bir araya getiriyor. 1900'lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen, daha sonra halkın yoğun kullanımıyla popülerliği artan tahta arabalar, bu yıl da 17 Ağustos'ta Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde en hızlı olabilmek için mücadele edecek. Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül, “Formulaz ile beraber tahta araba geleneğini canlı tutuğumuz için çok mutluyuz. Formulaz'ı uluslararası platforma taşımak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Marangozlarda günlerce süren hummalı çalışmanın sonunda ortaya çıkan tahta araçların yarışı kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuru ile dikkat çekiyor. Türkiye'nin dört bir yanından yarışmacılar, kendi tasarımları olan birbirinden ilginç tahta arabalarla 1.6 kilometrelik parkuru yer yer saatte 60-70 kilometre hıza erişerek en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.

Yarış kriterleri

Yarışa katılan araçların tamamen tahtadan ve el yapımı olması gerekiyor. Araçların boyutları maksimum 170 çarpı 70 santimetre ile sınırlı olacak. Yönlendirme için direksiyonu bulunması gereken araçta dört tekerlek şart. Tekerlek yükseklikleri de 25 santimetreyi aşamıyor. Araçlar yerçekimi ile yokuş aşağı hareket ediyor ve içlerinde motor bulunmuyor. Karadeniz kültürünü yaşatan bir başka özelliği ise tüm yarışmacıların giymesinin zorunlu olduğu kıl çorap ve kara lastik ayakkabılar.

40 yaş üstü katılımcıların ayrı bir kategoride yarıştığı yarışma, 18 yaşını tamamlamış herkesin katılımına açık. Kreatif düşüncesine güvenen ve tahta araba sahibi herkes bu heyecanı yaşamak için başvuru yapabiliyor. Etkinlikle ilgili detaylara redbull.com/formulaz adresinden ulaşılabiliyor.