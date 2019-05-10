Karadenizliler, Başkan Gökhan Yüksel'i ziyaret etti

Kartal Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen ziyarete; Kurfalı Karadenizliler Başkanı Olgun Lermi, Soğanlık Karadenizliler Başkanı Dursun Ali Zehir, Trabzon Şalpazarı Fidanbaşı Derneği Başkanı Salih Kanbut, Trabzon Beşikdüzü Derneği Başkanı Muharrem Sağlam, Trabzon Düzköy Taşocağı Köyü Derneği Başkanı Mustafa Arslan, Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Reşat Dandin, Trabzon Işıklar Köyü Derneği Başkanı Orhan Maraba, Doğu Karadenizliler Kültür Derneği Başkanı Mehmet Akdeniz, Kartal Trabzonlular Derneği Başkanı Zeki Karaismailoğlu, Trabzon Akçaabatlılar Derneği Başkan Yardımcısı Atilla Berber ve Trabzon Çaykaralılar Derneği Başkan Yardımcısı İlker Bakioğlu katıldı. Ziyarette Karadenizli Dernek Başkanlarına; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan ve Meclis Üyeleri eşlik etti.

Görüşmede Dernek Başkanları, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Gökhan Yüksel ise misafirlerinin ziyaretinden dolayı yaşadığı memnuniyeti ifade ederek şunları dile getirdi: “Biz hep şunu söyledik. Yeni şeyler söylemek vakti. Kartal hepimizin. Amaç; Kartal'ı en ileriye taşımak. İlçemizde bulunan komşularımız ile fikirlerimizi paylaştık. Biz kabul gördük. Dolayısı ile Kartal adına tatlı yarışma, tatlı rekabet bitti. Şimdi kucaklaşma vakti. Hizmet vakti. Kartal'da yapılacak, her güzellikten, her hizmetten bütün Kartallılar yararlanacak.”