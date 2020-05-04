Karadolap Anaokulu yakında açılacak

Eyüpsultan'da 400 metrekarelik bir alanda inşa edilen Karadolap Anaokulu yakında vatandaşların hizmetine açılacak.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek tespit ettiği, ilçenin en büyük eksiklerinden olan anaokulu sorununu çözmek için kolları sıvayarak ilçeye yapılacak ana okulları ile ilgili proje hazırladı. Proje kapsamında ilçede ilk etapta 10 adet anaokulu inşa edeceklerini açıklayan Başkan Deniz Köken, bu ana okullarından ilkinin temelini Karadolap Mahallesi'nde attı. Başkan Deniz Köken tarafından temeli atılan ana okul inşaatı büyük bir titizlik ve sür'atle sürdürülen çalışmalar sonucu hızla yükselirken tamamlanma aşamasına geldi.

400 metrekarelik alana inşa edildi

Karadolap Mahallesi Doruk sokak'ta 2 katlı olarak yapılan anaokulu, bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Toplam 400 metrekarelik bir alanda inşa edilen anaokulunda 6 derslik, 1 atölye sınıfı, oyun terası, iç avlu, yemekhane, çok amaçlı salon ve dış bahçe yer alıyor.