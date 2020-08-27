Karaduman: ''Türkiye'nin en büyük RES yatırımcısı GÜRİŞ holding oldu''

25 Adet türbiniyle toplamda 100 MW büyüklüğündeki Kocatepe Rüzgar Santrali'nin devreye alınmasıyla birlikte GÜRİŞ Holding, Türkiye'de 'Rüzgar Enerjisi Santrali (RES)' yatırımlarında en büyük yatırımcı oldu.

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmayı slogan haline getirmiş ve bu doğrultuda yaptığı her faaliyette daha temiz, sürdürülebilir ve yenilenebilir bir dünya için çalışmalarda bulunan GÜRİŞ Holding, yaptığı son açıklama ile Türkiye'de en büyük Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) yatırımcısı olduğunu açıkladı. Buna göre, 25 Adet türbiniyle toplamda 100 MW (megawatt) büyüklüğündeki Kocatepe Rüzgar Santralinin devreye alınmasıyla birlikte GÜRİŞ Holding, Türkiye'de Rüzgar Enerjisi Santrali yatırımlarında lider koltuğuna geçti.

Son enerji yatırımları ve devreye giren 100 MW Kocatepe RES ile birlikte Türkiye'nin Rüzgar Enerjisi alanında en büyük yatırımcısı olduklarını belirten GÜRİŞ Holding Enerji CEO'su Ali Karaduman ''63 yıldır kendimize bir misyon belirledik, bu misyon doğrultusunda ülkemize her alanda destek vermeye kendimizi adadık. Yapmış olduğumuz ve yapacağımız yatırımlar ile Türkiye'nin enerji ihtiyacını gidermeye, yerli - yenilenebilir ve temiz enerji alanında ülkemize kesintisiz katkı sağlamaya devam edeceğiz. Rüzgar enerjisinde gerçekleştirdiğimiz son yatırımlarla liderlik konumuna geçtiğimiz ve ülkemize bu desteği sağladığımız için gurur duyuyoruz'' dedi.

Verilen bilgiye göre, çevre konusunda hassasiyeti ile bilinen şirket, çevreye katkıları ve bölgesel destekleri ile öne çıkıyor. Sürdürülebilir bir gelecek için büyük titizlikle çevreye sahip çıkan şirket, kurulduğu günden bugüne Türkiye'nin farklı bölgelerine yaptığı santral yatırımlarını, doğal yaşamı engellemeyecek şekilde ağaçlar ve akarsular ile iç içe konumlandırmaya büyük özen gösteriyor. Ekolojik ortama verdiği değer kapsamında bu yıl gelenekselleşen fidan dikme şenlikleri ile çevreye 400 bin adet ağaç kazandırırken, akarsuya 28 bin adet yavru alabalık bıraktı. Çevreye dost teknolojileri kullanarak gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla yerli, temiz ve yenilenebilir enerjide Türkiye'nin vitrini konuma ulaştı. 100 MW Kocatepe RES Türbinlerini devreye almasıyla birlikte Türkiye'de toplamda 581.25 MW gücündeki 9 Rüzgar Enerji Santrali ile rüzgar enerjisinde lider oldu.

Şirket, Kosova (32.4 MW) ve Ukrayna'da (30 MW) birer RES dahil olmak üzere toplamda 7 adet JES (210 MW), 11 adet RES (644 MW) ve 6 adet HES (104 MW) ile toplamda 958 MW'lık tamamı yenilenebilir santrallerden oluşan bir üretim gücünü Mogan Enerji Yatırım Holding çatısı altında toplamıştır.

GÜRİŞ Holding'in TÜRKİYE'de faaliyet gösteren Rüzgar Santrallerinin listesi ise şu şekilde:

Zeliha RES: 25,6 MW

Kanije RES: 64 MW

Seyit Onbaşı RES: 9,4 MW

Kocatepe RES: 100 MW

Dinar RES: 200,25 MW

Fatma RES: 80 MW

Atik RES: 18 MW

Belen RES: 48 MW

Şenköy RES: 36 MW

Toplam: 581.25 MW