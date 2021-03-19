Karagümrük 3 maç sonra galip geldi

Süper Lig'in 31. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Karagümrük, Jimmy Durmaz, Lucas Castro ve Artur Sobiech'in golleriyle kazanarak 3 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta galibiyet alamayan Karagümrük, Sivasspor mağlubiyetiyle birlikte Teknik Direktör Şenol Can'la yollarını ayırmıştı. Hafta içinde yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren ve Alanyaspor'un yardımcı antrenörü Francesco Farioli ile anlaşan kırmızı-siyahlılar, Hes Kablo Kayserispor mücadelesine Atılay Canel-Murat Akın yönetiminde çıktı. Özellikle savunmada oldukça diri bir görüntü çizen kırmızı-siyahlılar, 33. dakikada Jimmy Durmaz ile öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Balkovec'in soldan yaptığı ortada net bir vuruş yaparak fileleri havalandıran Lucas Castro da farkı 2'ye çıkaran isim oldu. Mücadelenin son anlarında oyuna sonradan giren Sobiech, Lens'in pasında topu ağlara göndererek maçın sonucunu ilan eden isim oldu. BB Erzurumspor beraberliğinin ardından Ankaragücü ve Sivasspor'a mağlup olan Karagümrük, Kayserispor karşısında alığı galibiyetle 3 maç sonra ligde 3 puana uzanmayı başardı.