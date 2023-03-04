İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karagümrük, 63 yıllık rekorunu egale etti

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’de 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak, 63 yıl sonra rekorunu egale etti.

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak, 63 yıl sonra rekorunu egale etti. Kırmızı-siyahlılar, ligde en son 1959-60 sezonunda da 8 karşılaşmada yenilmemişti.


Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük konuk ettiği Sivasspor'u 4-3 mağlup etti ve Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Kırmızı-siyahlılar böylece 1959-1960 sezonunda Süper Lig'deki 8 maçlık yenilmezlik serisini tekrar etti.


1959-1963 yılları arasında 4 sezon Süper Lig'de mücadele eden İstanbul temsilcisi, ligdeki ilk sezonunu 8. sırada tamamlamıştı. 1959-1960 sezonunda teknik direktörlüğünü Bülent Eken'in yaptığı takım, ligde yakaladığı 8 maçlık yenilmezlikte 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Kırmızı-siyahlılar bu karşılaşmalarda Altınordu, Göztepe, Galatasaray, Beykoz, Ankaragücü ve Turanspor'u mağlup ederken İstanbulspor ve Fenerbahçe ile de berabere kaldı.


1963'te küme düşen Fatih Karagümrük 1983-84 sezonunda yeniden Süper Lig'e yükselirken, aynı sezon ligi son sırada tamamlayarak yeniden bir alt lige düşmüştü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.