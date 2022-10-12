Karagümrük Çetesi davasında Anıl Ergin'le beraber 11 tutuklu sanık tahliye edildi

Kamuoyunda ‘Nurişler' ya da ‘Karagümrük Çetesi' olarak bilinen ve liderliğini Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütü davasının görülmesine devam edildi. Duruşmada çete lideri Nuri Ergin'in oğlu Anıl Ergin'le beraber 11 kişinin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Kamuoyunda ‘Nurişler' ya da ‘Karagümrük Çetesi' olarak bilinen ve liderliğini Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütü davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nuri Ergin ile bir kısım diğer tutuklu sanıklar SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşma salonunda bir kısım tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Anıl Ergin savunmasında, “Benim bu olayla bağlantım yok. 17 aydır suçsuz şekilde içerdeyim. Eşimle iki kez boşanma aşamasına geldik. 2 çocuğum psikolojik tedavi görüyor. Maddi ve manevi olarak çok zor durumdayım. Büyük amcam hariç tüm sülalem cezaevinde” dedi.

“Bu işlere bulaşmayan en temiz çocuğumdur”

Nuri Ergin ise beyanında, “Anıl benim bu işlere bulaşmayan en temiz çocuğumdur. Benim oğlumun suçu yoktur. Oğlum yıllarca beni ziyarete gelmedi. Sadece askere giderken ziyaret etti. Torunlarım ‘Dede babam ne zaman gelecek' diye soruyorlar. Anıl'ın suçu yok” şeklinde konuştu.

Nuri Ergin'in ağabeyi müşteki sanık Nejat Ergin, “Ben erkek kardeşlerin en büyüğüm. Benim 6 çocuğum, 3 torunum var. Ben şimdiye kadar asla şiddetten yana olmadım. Suç örgütü kurduğum suçlamasını asla kabul etmiyorum. Yaşar Ecim benim akrabamdır. Ben onlara kıyamam, onlar benim kardeşlerim. Yaşar benim yeğenimle evli zaten. Benim çeteyle asla bir ilgim yok. Kardeşlerimin yaptıkları suçlar kendilerini bağlar, benim bu olaylarla ilgim yok. Benim başka bir yaşantım var. Soyadımdan dolayı sıkıntılar çektim, çekiyorum. Benim burada bir mağduriyetim var. Neden bu dosyada olduğumu dahi bilmiyorum, çaresizim. Yalnızca Nuri Ergin'in ağabeysiyim. Ben burada olan birçok kişiyi de tanımıyorum. Ben soyadımı taşımaktan dolayı gurur duyuyorum. Ben 4,5 yıldır Nuri Ergin'i ziyaret dahi etmedim. Ben Yücel Kurum'un ses tonunu dahi bilmem, onun yaralanma olayına ilişkin şahsım hakkındaki suçlamaları kabul etmiyorum. Ben kardeşim Nuri Ergin'in dükkanımı kurşunladığı olayla ilgili şikayetçi de değilim. Nuri bizim gururumuz” dedi.

Mahkeme heyeti, Nuri Ergin'in oğlu Anıl Ergin'in de içinde bulunduğu 11 kişinin tahliyesine karar verdi. Tahliyesine karar verilen Anıl Ergin, “Adaletinizden Allah razı olsun” dedi.

İddianameden

198 sayfalık iddianamede, 5 kişi mağdur, 9 kişi müşteki, aralarında Nuri Ergin'in de bulunduğu 36 kişi ise sanık olarak yer almıştı. İddianamede başlangıç olarak kabul edilen olayın 2019 yılında yaşandığı aktarılmıştı. 2019 yılında Erzurumspor Kulübü ile yapılan futbol müsabakasında Erzurumspor taraftarlarının "Nuri Ergin" diye tezahürat yaptığı ancak Karagümrük Spor Kulübü taraftarının bu tezahüratı yapmadığı iddianamede belirtilmişti. İddianamede örgüt lideri Nuri Ergin'in cezaevine yasa dışı yollarla soktuğu telefon ile birilerini arayarak "Ben ömrümü Karagümrük'e verdim, bu kadar ceza yattım, Erzurumlular 'Nuriş' diye bağırır da Karagümrüklüler nasıl bağırmaz, onlara söyle hepsini öldüreceğim" dediği ve spor kulübü başkanı Yaşar Ecim ve kulübün yönetimindeki kişileri tehdit ettiği aktarılmıştı. İddianamede telefon görüşmesinden sonra Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğradığı ve bacağından yaralandığı kaydedilmişti. İddianamede kamuoyunda Nurişler, Nuriş Kardeşler veya Karagümrük Çetesi olarak bilinen ve halen cezaevinde olan Nuri Ergin ile Vedat Ergin'in yanı sıra kardeşleri Nejat Ergin, Zeynel Ergin ve Soner Ergin'in bir araya gelerek organize suç örgütü oluşturdukları ve cezaevinde bulunan örgüt lideri Nuri Ergin'in telefon ile dışarıda bulunan adamları üzerinden talimatlar vererek eylemlerini sürdürdüğü belirtilmişti. İddianamede söz konusu suç örgütünün eylemlerinin 1990'lı yılların başlarında görüldüğü ve bu yıllarda semt, hal ve pazar esnafını haraca bağladıkları, kendilerine haraç vermeyen iş adamlarının dükkanlarını kurşunladıkları, husumetlilerine karşı yaralama, öldürme, hatta bombalamaya kadar varan eylemlerde bulundukları kaydedilmişti. Örgütün finansının kumar oynatmak, uyuşturucu madde ticareti gibi yasadışı yollarla sağlandığı da iddianamede yer almıştı. Nuri Ergin hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', ‘2 kez olası kastla yaralama', ‘3 kez nitelikli yağmaya teşebbüs', ‘6 kez ruhsatsız silah bulundurma', ‘şantaj', ‘özel hayatın gizliliğini ihlal', ‘3 kez genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', ‘2 kez nitelikli kasten yaralama', ‘2 kez mala zarar verme', ‘2 kez nitelikli yağma', ‘tehdit', ‘2 kez kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs', ‘nitelikli dolandırıcılık', ‘izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma' ve ‘infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak' suçlarından toplam 239 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.