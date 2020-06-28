Karagümrük, galibiyeti balkondaki taraftarıyla kutladı

Lig'in 30. hafta mücadelesinde İstanbulspor'u 90+1. dakikada genç oyuncusu Muhammed Egemen Pehlivan'ın golüyle 1-0 mağlup eden Fatih Karagümrük, maç sonunda galibiyeti balkondan mücadeleyi izleyen taraftarıyla kutladı.

Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Maç boyunca rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan Karagümrük, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. Korona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede Karagümrüklü taraftarlar, Vefa Stadı'nı yan cepheden gören binaların balkonlarında ve teraslarında yerlerini alırken, golün ardından büyük sevinç yaşadılar. 20 yaşındaki genç oyuncu Muhammed Egemen Pehlivan'ın attığı golle mücadeleyi kazanan Karagümrük, maçın ardından galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı. Balkonlarda büyük coşku yaşayan taraftarlar, sahadaki futbolcularla karşılıklı tezahürat yaptı.