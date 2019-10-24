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Karagümrük hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1.

Lig'in 9. hafta mücadelesinde Adana Demirspor deplasmanına gidecek olan Karagümrük, bu karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.


Lig'de 8 maçta topladığı 15 puanla 3. sırada yer alan Karagümrük, hafta sonunda deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Tam kadro olarak hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular daha sonra Adana Demirspor maçının taktiği üzerinde durdu.


Karagümrük, pazar günü oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacağı antrenmanla devam edecek.

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