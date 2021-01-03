İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karagümrük iç sahada ilk yenilgisini aldı

Süper Lig’in 16.

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Karagümrük, bu sezon ligde ilk iç saha mağlubiyetini aldı.


Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk eden Karagümrük, rakibine 2-1 mağlup olurken, bu sezon iç sahadaki ilk yenilgisini aldı. Maçlarını farklı farklı statlarda oynamasına karşın iç sahada mağlup olmayan 3 takımdan birisi olan Karagümrük, bu unvanını Trabzonspor karşısında kaybetti. Bordo-mavili ekip maçın 46. dakikasında Nwakaeme'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Karagümrük bu gole 71. dakikada Balkovec'le karşılık vermişti. Mücadelenin 81. dakikasında hatalı geri pasını değerlendiren Ekuban, fileleri havalandırarak skoru 2-1'e getirdi. İç sahada çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karagümrük, 8. maçında ilk yenilgisini aldı. Ligde yalnızca Alanyaspor ve Gaziantep FK evinde yenilgi yüzü görmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.