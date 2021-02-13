İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karagümrük, ligin ikinci yarısında ilk golünü yedi

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Karagümrük, karşılaşmanın 19. dakikasında yediği golle, ligin ikinci yarısındaki ilk golünü yedi.


Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk eden Karagümrük, mücadelenin 19. dakikasında 1-0 geriye düştü. Bu gol aynı zamanda Karagümrük'ün ligin ikinci yarısında kalesinde gördüğü ilk gol oldu.


İkinci yarıya Malatya deplasmanında başlayan ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlılar, bir sonraki haftada iç sahada Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etmişti. Geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanından 1-0'lık sonuçla 3 puanla ayrılan Karagümrük, bu 3 maçta 7 puan toplarken kalesinde gol görmemişti.


Karagümrük, Fenerbahçe karşısında 19. dakikada yediği golle, ligin ikinci yarısında kalesinde ilk golü görmüş oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.