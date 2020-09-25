İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karagümrük ligin zirvesinde

Fatih Karagümrük, Başakşehir’i 2-0 mağlup ederek ligin ilk üç haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak puanını 7’ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Fatih Karagümrük, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek ligin ilk üç haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.


Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Başakşehir'i Roco ve Sabo'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. 36 yıl sonra çıktığı ligin ilk üç haftasında yenilgi yüzü görmeyen ve 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden İstanbul temsilcisi, puanını 7'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karagümrük, üç maçta rakip ağlara 7 fol bırakırken, ağlarında ise sadece iki gol gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.