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Karagümrük, Lucas Castro'yu kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, İtalya’da SPAL forması giyen Arjantinli 10 numara Lucas Castro’yu renklerine bağladı.

Fatih Karagümrük, İtalya'da SPAL forması giyen Arjantinli 10 numara Lucas Castro'yu renklerine bağladı.


Fatih Karagümrük, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul temsilcisi, İtalyan takımlarından SPAL'da top koşturan 31 yaşındaki Arjantinli Lucas Castro'yu transfer etti. Karagümrük 2. Başkanı Serkan Hurma'nın yer aldığı törenle başarılı futbolcu, kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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