İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karagümrük taraftarı balkonları doldurdu

TFF 1.

Lig'in 32. haftasında play-off mücadelesi veren Fatih Karagümrük, düşme tehlikesi yaşayan Boluspor'u konuk ediyor. Karagümrüklü taraftarlar da stadın yanında bulunan evlerin balkonlarını ve teraslarını doldurarak takımlarına büyük destek verdiler.


Karagümrük taraftarına yasak işlemiyor. Korona virüs nedeniyle Süper Lig ve Lig maçları seyircisiz oynanırken, Karagümrük Stadı'nı tepeden gören evler, maç günleri tıklım tıklım oluyor. Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Boluspor'u ağırlarken, taraftarlar da balkonlardaki yerlerini aldı. Stadı bayraklarla süsleyen kırmızı-siyahlılar, karşılaşma öncesinde ve maçın başlamasıyla birlikte takımlarına büyük destek verdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.