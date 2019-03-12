İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karagümrükspor taraftarları, Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan'ı coşkuyla karşıladı

Seçim çalışmaları kapsamında Karagümrük Taraftarlar Derneği’ni ziyaret eden Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Karagümrük taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı.

Seçim çalışmaları kapsamında Karagümrük Taraftarlar Derneği'ni ziyaret eden Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Karagümrük taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı.


Yerel seçim çalışmaları kapsamında sahadaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, esnaf ziyaretlerini Silivrikapı Caddesi'nde sürdürdü. Esnafla sohbet eden Turan, yoldan geçen vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi. Ardından Karagümrük Taraftarlar Derneği'ni ziyaret eden Turan, Karagümrük taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, ellerinde meşalelerle Başkan adayı Turan'ı takımlarının şarkılarıyla karşıladı. Daha sonra Turan, dernek binasına girerek Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve Karagümrük Taraftarlar Derneği Başkanı Erdinç Yılmaz'dan takım ve dernek hakkında bilgi aldı. Başkan adayı Turan'a AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin ve MHP Fatih İlçe Başkanı Sertel Selim eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.