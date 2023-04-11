Karagümrük'te 11 maçlık seri son buldu

Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'ün, Süper Lig'deki 11 maçlık yenilmezlik serisi sonlandı. Kırmızı-siyahlılar, ayrıca '2023 yılında ligde yenilmeyen tek takım' unvanını da kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan Fatih Karagümrük, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karagümrük, bu sonuçla ligde yakaladığı 11 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.

Andrea Pirlo'nun öğrencileri, bu maça kadar Süper Lig'de oynadığı son 11 müsabakada 5 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken hiç mağlubiyet yaşamamıştı. Kırmızı-siyahlılar, söz konusu süreçte Trabzonspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Sivasspor ve İstanbulspor mücadelelerinden 3 puanla ayrılırken, Konyaspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Beşiktaş, Giresunspor ve Medipol Başakşehir maçlarında ise beraberlikler yaşamıştı.

Matteo Ricci, Ümraniyespor maçında görev alamayacak

Karagümrük'ün İtalyan orta sahası Matteo Ricci, Fenerbahçe müsabakasının 50. dakikasında sarı kart görerek, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi cezalı duruma düştü. Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Ricci, bu sezon İstanbulspor, Giresunspor ve Sivasspor karşılaşmalarında da sarı kart görmüştü.