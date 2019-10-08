Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar'la yollar ayrıldı

TFF 1. Lig'de geride kalan 7 haftada topladığı 12 puanla 5. sırada bulunan Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollar ayrıldı. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzde geçen sezondan bu yana başarıyla çalışan Teknik Direktörümüz Cüneyt Dumlupınar ile görülen lüzum üzerine karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık. Emeklerinden dolayı Cüneyt Dumlupınar ve ekibine teşekkür ederiz. Hocamızdan başka alanlarda faydalanmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.