İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karagümrük'te hazırlıklar sürüyor

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında ezeli rakibi Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan Karagümrük, bu maçın hazırlıklarını tam kadro olarak gerçekleştirdi.


Olimpiyat Stadı'nın yanında bulunan atletizm sahasında çalışmalarını sürdüren Karagümrük, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Şenol Can yönetiminde tam kadro olarak yapılan antrenman kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. İdman öncesinde oyuncularına kısa bir konuşma yapan Teknik Direktör Şenol Can, "Pazar günü saat 16.00'da maçımızı Kadıköy'de oynayacağız. En son maçımıza da bu statta çıkmıştık. Odaklanmamız gerekiyor. Bizim için çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Derbi maçımız var. Buna göre odaklanmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı. Kondisyon ve pas çalışması yapan futbolcular, taktik idmanla çalışmayı tamamladı. Pazar günü saat 16.00'da Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek olan kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.