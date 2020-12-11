Karagümrük'te hedef ilk deplasman galibiyeti

Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor deplasmanına gidecek olan Karagümrük, ligdeki ilk deplasman galibiyetini hedefliyor.

36 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'de iyi bir başlangıç yaparak yoluna devam eden Karagümrük, yarın Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Geride kalan 5 deplasman mücadelesinde 3 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a ise mağlup olmuştu. İstanbul ekibinde hedef ligdeki ilk dış saha galibiyetine imza atmak. Bu mücadele öncesinde Hatayspor'da Mesut Çaytemel ve Alexandros Katranis'in sakatlıkları bulunuyor. Karagümrük'te ise Jorguera ve Zukanovic'in sakatlıkları var.

İç sahada zirvede, deplasmanda kayıp

Bu sezon evinde oynadığı 6 lig maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan Karagümrük, bu anlamda ligin zirvesinde yer alıyor. Ancak kırmızı-siyahlılar, dış saha maçlarında beklentinin altında kaldı. Gaziantep FK, Ankaragücü ve Kayserispor ile deplasmanda berabere kalan Karagümrük, Fenerbahçe ve Alanyaspor deplasmanlarından ise puansız ayrılmıştı. Karagümrük gibi ligin bir diğer yeni ekibi Hatayspor da sezona beklentilerin üzerinde bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Karagümrük'ün başında olan Ömer Erdoğan'ı göreve getiren Hatayspor, 11 haftada 9 maça çıkarken, bu mücadelelerde 15 puan topladı. Hafta içinde oynanan BB Erzurumspor mücadelesinden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi, iç sahada çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. 2 takım bugüne kadar 4'ü resmi 6 maçta karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Hatayspor galibiyet alamadı. Karagümrük 3 karşılaşmayı kazanırken, 3 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Yarın saat 13.30'da başlayacak olan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Özgür Ertem yapacak.