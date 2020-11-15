İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karagümrük'te kahvehanede silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Fatih Karagümrük’te husumetli olduğu kişiye kahvehanede kurşun yağdıran kişi kayıplara karıştı.

Fatih Karagümrük'te husumetli olduğu kişiye kahvehanede kurşun yağdıran kişi kayıplara karıştı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan kişinin hayati tehlikesi sürüyor.


Olay, Karagümrük Mahallesi Niyazi Mısri Sokak'ta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut G. daha önceden husumetli olduğu Tarık G.'yi sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede otururken gördü. Kahvehaneye giren Mahmut G., Tarık G.'ye 3 el ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştı. Karın ve bacak bölgesine isabet eden kurşunlardan dolayı ağır yaralanan Tarık G. olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Tarık G.'nin hayati tehlikesi sürüyor.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, kahvehane içerisinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Çevredekilerin ifadesine başvuran polis ekipleri, saldırgan şahsın kimliğini belirledi. Saldırgan şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.