Karagümrük'te Nicholas Lawrence, 9 hafta sonra 11'de

Fatih Karagümrük'ün Nijeryalı orta sahası Nicholas Lawrence, 9 hafta sonra Galatasaray maçında 11'de sahaya çıkıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Kırmızı-siyahlılarda Nicholas Lawrence'e, Teknik Direktör Andrea Pirlo tarafından müsabakanın 11'inde görev verildi. Genç orta saha, böylece Süper Lig'de 9 hafta sonra ilk kez 11'de sahaya çıkacak.

Sezon başında Rusya Ligi temsilcisi Khimki'den kadroya katılan Lawrence, Karagümrük forması ile bu sezon 14 müsabakada görev aldı. Toplam 331 dakika sahada kalan 21 yaşındaki oyuncu, 3 de sarı kart gördü.