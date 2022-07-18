Karagümrük'te transfer çalışmaları devam ediyor

Emre Mor, Lucas Biglia, Jure Balkovec gibi oyuncular takımdan ayrılırken Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Fatih Kurnaz, Emir Tintis, Matteo Ricci ve Adnan Uğur önümüzdeki sezon kırmızı-siyahlı formayı giyecek.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile topladığı 57 puanla 8. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına teknik direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo'yu getirerek başladı. İtalyan teknik adamın isteği doğrultusunda başlayan teknik yapılanmayla yeni sezonun kadro yapısı şekillenmeye başladı.

Fenerbahçe Topuk Yaylası Spor Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlıların, 24 Temmuz'da kamp programını tamamlayarak İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Asbaşkan Serkan Hurma ve Andrea Pirlo önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden İstanbul temsilcisi şu ana kadar; Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Fatih Kurnaz, Emir Tintis, Matteo Ricci ve Adnan Uğur'u renklerine bağladı. Fatih Karagümrük'te Emre Mor, Lucas Biglia, Jure Balkovec, Yannis Salibur, Vato Arveladze ve Yavuz Aygün ile yollar ayrılırken kiralık sözleşmeleri biten Utku Yuvakuran, Derrick Luckassen, Yann Karamoh, Kristijan Bistrovic ve Abdoulaye Toure kulüpten ayrıldı. Öte yandan geçtiğimiz sezonu kiralık olarak takımdan ayrı geçiren Efe Tatlı, Adanaspor'dan ve Emir Yazıcı, Kuşadasıspor'dan kırmızı-siyahlılara geri döndü.

Biglia'nın yerine Matteo Ricci

Roma altyapısından yetişen Matteo Ricci, geçtiğimiz sezon başında Frosinone'ye transfer olurken, Serie B'de takımıyla 31 lig maçına çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon toplamda 2 bin 254 dakika sahada kalırken 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ricci bu mücadelelerde 11 kez de sarı kart gördü. Pirlo'nun devreye girmesi ile kiralık olarak Karagümrük'e transfer olan Ricci, Başakşehir'e transfer olan Lucas Biglia'nın yokluğunda orta sahada forma giymek için mücadele edecek.

Defansa 1.86'lık Kosovalı

Futbola İsveç temsilcisi Elfsborg'da başlayan Ibrahim Dreseviç, 2019 yılında Hollanda 1. Lig ekiplerinden Heerenveen'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezon 32 kez forma giyen 25 yaşındaki stoper, 2 bin 456 dakika sahada kaldı. İsveç Milli Takımı'nın genç yaş kategorilerinde görev alan İbrahim Dreseviç, 2019 yılından itibaren Kosova Milli Takımı'nın kadrosunda yer alıyor. Ön libero ve stoper mevkilerinde oynayabilen Kosovalı futbolcu, Karagümrük ekibi ile 2024 yılana kadar sözleşme imzaladı.

Adnan Uğur'un bonservisi alındı

Futbola Belçika'nın köklü kulüplerinden Genk'in altyapısında başlayan Adnan Uğur, geçtiğimiz sezon başında Hollanda 1. Lig ekiplerinden Fortuna Sittard'dan kiralanmıştı. Karagümrük forması ile çıktığı 26 maçta bin 255 dakika sahada kalırken söz konusu maçlarda 1 gol, 1 asistlik performans sağlayan orta saha oyuncusu 6 kez de sarı kart gördü. Sergilediği performans sonucu teknik heyetin isteği doğrultusunda bonservisi alınarak 2024 yılına dek sözleşme imzalanan 21 yaşındaki yıldız adayı, Belçika Milli Takımı'nda çeşitli yaş gruplarında toplam 28 müsabakada görev aldı ve 3 gol kaydetti.

Levent Mercan ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandı

Almanya'da futbola başlayan ve bu ülkede çeşitli takımlarda forma giyen Levent Mercan, geçtiğimiz sezon Schalke'den kiralandı ve Karagümrük ile 22 müsabakaya çıktı. Bu müsabakalarda 1 kez de gol sevinci yaşayan ofansif orta saha, Almanya U20 Milli Takımı'nın formasını giyiyor. Kırmızı-siyahlı ekip, 21 yaşındaki oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan 18 yaşında sol bek

Geçtiğimiz sezon Galatasaray U19 takımı ile 49 maça çıkan Emir Tintiş, söz konusu maçlarda 9 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılı ekip ile sözleşmesi sona eren 18 yaşındaki sol bek, önümüzdeki sezondan itibaren Karagümrük forması giyecek. Türkiye Milli Takımı'nda U15, U16 ve U18 yaş katagorilerinde görev alan genç oyuncu, ay-yıldızlı formayı toplam 43 kez giydi ve bu maçlarda toplam 2 gol kaydetti.