Karagümrük'ten 3 değişiklik

Süper Lig'in. 20.haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırladı. Karagümrük, geçtiğimiz hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettikleri maçın 11'inden 3 değişiklik yaparak Beşiktaş maçına çıktı. Kırmızı-siyahlılarda geçen hafta Ankara deplasmanında 11 çıkan Balkovec, bu hafta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Sakatlığı bulunan Biglia da maçın kadrosunda yer almazken Balkovec de mücadeleye yedek başladı. Karagümrük'te bu isimlerin yerine Alparslan Erdem, Koray Altınay ve Sobiech, Beşiktaş maçına 11'de başladı.

Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, Beşiktaş maçına şu 11 ile başladı:

“Viviano, Hedenstad, Campi, Fatih Kuruçuk, Alparslan Erdem, Koray Altınay, Badou Ndiaye, Bertolacci, Borini, Ndao ve Sobiech.”