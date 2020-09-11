Karagümrük'ün 36 yıl sonra Süper Lig heyecanı başlıyor

Süper Lig'e 36 yıl sonra dönen Fatih Karagümrük, ilk maçında yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Viviano, Roco, Zukanovic, Lichaj, Mevlüt, Aatif ve Vato gibi önemli transferlere imza atan kırmızı-siyahlılar, ilk maçında 3 puan hedefliyor.

İki sezon içinde önce TFF 1. Lig'e, ardından da hiç beklemeden Süper Lig'e yükselerek 36 yıllık özlemi dindiren Fatih Karagümrük, yarın Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan kırmızı-siyahlı ekip, bugün hazırlıklarını tamamlayacak ve maç saatini beklemeye başlayacak. Play-off finalinde Adana Demirspor'u penaltı atışlarıyla mağlup ederek, Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım olma başarısı gösteren Karagümrük, hazırlık dönemini Bolu'da geçirdi. Fenerbahçe, Alanyaspor ve Başakşehir ile hazırlık maçı yapan kırmızı-siyahlılar, kampın bitiminin ardından hazırlıklarına İstanbul'da devam etti.

Flaş transferler

Yeni sezon öncesinde transfer hareketliliği en fazla olan ekiplerin başında gelen Karagümrük, önemli transferlere imza attı. İtalya Milli Takımı kalesini de koruyan Viviano'yu kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, savunmaya ise Zukanovic, Eric Lichaj ve Enzo Roco takviyelerini yaptı. Trabzonspor'un efsane golcülerinden Şota'nın yeğeni Vato Arveladze'yi kadrosuna katarak orta sahasına takviye yapan Karagümrük, Türkiye'de Sivasspor, Fenerbahçe, Rizespor ve Antalyaspor forması giyen Aatif Chahechouhe'yu da kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar forvete ise Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mevlüt'ü transfer etti. Süleyman Hurma'nın başkanlığını yaptığı Süper Lig'in yeni ekibi, bu transferler için bonservis bedeli ödemedi.

Yarın Yeni Malatyaspor'u konuk ederek Süper Lig yolculuğuna başlayacak olan Karagümrük, ilk maçından 3 puanla ayrılarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. İki ekip daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. 2014-2015 sezonunda 2. Lig'de aynı grupta yer alan Yeni Malatyaspor ve Karagümrük, Malatya'da oynanan mücadelede golsüz berabere kalmıştı. İstanbul'daki karşılaşmayı ise Yeni Malatyaspor 1-0 kazanmıştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Mustafa Savranlar yapacak.