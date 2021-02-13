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Karagümrük'ün Fenerbahçe 11'i belli oldu

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Karagümrük'te ilk 11 belli oldu.


Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek. kırmızı-siyahlı ekibin, Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş'tan transfer edilen Jeremain Lens, mücadeleye yedek olarak başlarken, Fenerbahçe'den kiralanan Kemal Ademi ise eski takımı karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak. Karagümrük'ün Fenerbahçe karşısındaki 11'i şu şekilde:


Aykut - Koray, Roco, Campi, Balkovec - Biglia, Ndao, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Borini - Kemal Ademi.

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