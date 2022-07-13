Karaköy'de balık restoranında çantası çalınan şarkıcı Günsu o anları anlattı

Karaköy'de bir balık restoranında 3 arkadaşıyla birlikte yemek yiyen şarkıcı Günsu İnce'nin içerisinde değerli eşyalar bulunan 200 bin lira değerindeki çantası, 4 kişilik hırsızlık çetesi tarafından çalındı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, o anları anlatan şarkıcı İnce, “Başkaları mağdur olmasın istiyorum. Emekli maaşı olan olabilir, çok yazık ve bu kadar kolay olması gerçekten üzücü. Çantam bayağı değerliydi” dedi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü 3 arkadaşı ile birlikte bir balık restoranına gelen şarkıcı Günsu İnce, çantasını içerisinde değerli eşyaları olan yaklaşık 200 bin liralık çantasını oturduğu sandalyeye astı. İnce arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada gelen şapkalı ve gözlüklü 3'ü kadın 4 şahıs, çevrede dolaşmaya başladı. Bir süre sonra şahıslardan 3'ü dinlemek için masaya oturan garsonun yanına giderek oyalamaya başladı. O esnada diğer şahıs kadının çantasını kaşla göz arasında çaldı. Olayın ardından şahıslar restorandan uzaklaşırken, çantasının yerinde olmadığını fark eden İnce, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İnce ise emniyete giderek ifade verdikten sonra şahıslar hakkında şikayette bulundu. Şikayetin üzerine çalışma yapan polis, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

“İzledik ve şok olduk, hiçbir şekilde hissetmedim”

Olayla ilgili konuşan şarkıcı Günsu İnce, “Güvenlik kamera görüntülerini izleyene kadar asla farkında değildim. Hala masanın altında çantamı arıyordum. Bunlar zaten 4 kişilik bir çeteymiş ve o kadar profesyoneller ki, 3 kadın ve 1 erkekti. Hepsinde de şapka ve gözlük vardı. Belki de kameranın farkında olup tanınmamak için öyle yapmış olabilirler. Ablam ben ve kız arkadaşım izledik ve şok olduk. Hiçbir şekilde hissetmedim. Sonuçta sandalyemden çanta alınıyor ve hiç fark etmedim. Ablamın arkasından dolanıp çıkıyor. Poşetlerin arasına koymuş ve saklamış. Asla fark etmedik” dedi.

“Bu kadar kolay olması gerçekten üzücü, çantam bayağı değerliydi”

İnce, “Olay gündüz vakti oluyor biz saat 18.00 gibi fark ettik. Sigaramı almak için çantama döndüm. Bir baktım ki yok. Masanın altında bakıyorum yani ya lavaboda sandım gittim baktım ve yok. İzleyince çalındığını gördük. Başkaları mağdur olmasın istiyorum. Emekli maaşı olan olabilir, çok yazık ve bu kadar kolay olması gerçekten üzücü. Çantam bayağı değerliydi. Çantam, cüzdanım, saatimin kayışı vardı. Parfümüm ve nakit param vardı. Gülüyorum çünkü sinirlerim çok bozuldu” ifadelerini kullandı.

“Başkalarının başına gelmesin diye ceza almalarını istiyorum”

“Önce dinlenmek için arkadaki masaya oturan garsonu oyalıyorlar” diyen İnce, “3'ü garsonu oyalarken, kısa boylu olan kadın rahatça bir şekilde çantamı alıyor. Adamı biraz daha oyalayıp çıkıp gidiyorlar. Garsonu da adres ve lavabo sorup oyalamışlar. Gerçekten çok üzüldüm yani bana ait bir şey gitmesi çok üzücü. Bu mutlaka herkes için böyledir. Başkalarının başına gelmesini istemiyorum. Benim bütün günüm mahvoldu. Karakola gittim ve benimle çok ilgilendiler. Umarım yakalanırlar, ceza almalarını istiyorum başkalarının başına gelmesin diye” diye konuştu.