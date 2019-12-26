Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran sanık hakim karşısında

Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü genç kızlara saldıran sanık Semahat Yolcu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmada olay anını anlatırken genç kızlar duygusal anlar yaşarken, sanık Yolcu saldırının kendisi tarafından gerçekleşmediğini öne sürdü.

Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce'ye saldıran ve 12 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Semahat Yolcu hakim karşısına çıktı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Semahat Yolcu, müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma kimlik tespiti ile başladı. Sanık Semahat Yolcu, aylık kazancının 700 lira, mesleğinin ise gıda mühendisliği olduğunu beyan etti.

"Sanatçıyım ve tasavvufla ilgileniyorum"

Suçlamaları kabul etmediğini dile getiren sanık Semahat Yolcu, "Büyük ihtimalle benzetme var. Olay günü Galatasaray Lisesinin oralardaydım. Kimseye kin ve düşmanlığım yok. Gıda mühendisiyim, sanatçıyım ve tasavvufla ilgileniyorum. Ülkenin birliğe ve beraberliğine önem veriyorum. Şifacıyım ben. Kesinlikle öyle bir yapıda insan değilim. Yardımım dokunabilecek insanlara yardım ediyorum. Allah katında herkesin eşit olduğunu biliyorum" dedi.

Sanık Yolcu, hakimin hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmalarına ilişkin sorması üzerine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ettiğine ilişkin beyanda bulundu.

"Kinini üzerimize küstü"

Duruşmada daha sonra söz alan müşteki Feyza Yerlikaya, olay anını anlatırken konuşmakta güçlük çekti. İfadesi esnasında gözleri dolan Yerlikaya, “Şahıs aniden gelip başıma vurdu ve başörtümü aşağı çekti. Başım açıldı. Sonrasında hakaret etmeye devam etti. Ağza alınmayacak şekilde İslami değerlerimize olan kinini yüzüme kustu adeta. Sonrasında yine başıma vurmaya çalıştı. Eli boşa geldi, tokat vurdu. Kendi dinime yönelik, takmış olduğum başörtüme saygısızlık yapmasından dolayı şikayetçi ve davacıyım” dedi.

"İslam'ın köpekleri dedi"

Müşteki Gamze İnce ise, "Sanık Feyza Yerlikaya'nın başını açtı. Bize hakaret etti. 'İslam'ın köpekleri' diyerek küfürler etti. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Sanığın müştekilere yönelttiği "Saldıran kişinin ben olduğuma emin misiniz?" sorusuna karşı müştekiler emin olduklarını ve sanığın güvenlik kameralarına yansıyan kıyafetleri ile gözaltına alındığı zamanki kıyafetlerinin aynı olduğunu belirttiler.

Duruşmada söz alan müşteki avukatları, davaya katılmaya ve sanığın cezalandırılmasına ilişkin taleplerini dile getirdi.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Mahkeme, davanın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilmesine ve sanık hakkında İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesine açılan hakaret davasının dosyasının istenmesine karar verdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

“Duruşmada sanığın pişman olmadığını gördük”

Duruşmanın ardından müşteki genç kızlar, avukatlarıyla birlikte adliye önünde açıklama yaptı. Avukat Mustafa Doğan İnal, “Bir meczup diyemeyeceğimiz, akıl sağlığı yerinde bir kişi tarafından sadece başlarındaki örtüden dolayı bir saldırı gerçekleştirildi. Başörtüsü çekilip, tokat atıldı. Bu Türkiye'nin gözü önünde gerçekleşti. Duruşmada sanığın pişmanlığının olmadığını gördük. Son zamanlarda Türkiye'de senkronize bir şekilde insanların inançlarına yönelik saldırılar her geçen gün artmakta. Bu saldırıların karşısında durmaya, hukuk çerçevesinde elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde inancından dolayı hiç kimse ama hiç kimse şiddete, ayrımcılığa maruz kalmayacak. Biz tüm Türkiye için özgürlüklerin savunucusu olacağız. Adalet tecelli etmiştir. Tutukluluk halinin devamına karar vermesi bizi ayrıca mutlu etmiştir” dedi.

“Bizzat başörtüme doğru olduğu için şikayetçi olduk”

Olayda saldırıya uğrayan Feyza Yerlikaya ise yaptığı kısa açıklamada, “Bu olay benim bizzat başörtüme doğru olduğu için şikayetçi olduk. Allah böyle bir olayı yaşatmasın inşallah” dedi.

Gamze İnce de, “Başörtüsüne yönelik bir saldırıydı. Yüze değil direk başörtüsüne yönelik bir saldırıydı. Kınıyoruz” ifadelerini kullandı.