Karantina günlerinde evden çalışma önerileri

“Covid-19 nedeniyle bir süredir eski yaşantımıza bir miktar ara vermek ya da değiştirmek zorunda kalmış bulunmaktayız. Sosyal yaşantımız, değişen hijyen anlayışımız ve edinilen bir sürü yeni alışkanlığın yanı sıra hayatımızın büyük bir bölümünü kapsayan, maddi ve manevi kazanç sağladığımız profesyonel yaşantımız, yani iş hayatımız da hiç şüphesiz değişikliğe uğrayan en önemli konulardan biri oldu” diyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, bulaşı önlemek ve toplum sağlığını korumak adına ortaya çıkan evden çalışma durumunun, moral ve motivasyonu düşüren bir etken olarak karşımıza çıktığını söyledi.

Moral ve motivasyon kaybı yaşamaksızın evden çalışma konusunda kişiler tarafından alınabilecek önlemler olduğunu ifade eden Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, bu tarz engellenme durumlarında olabildiğince günlük rutine uymanın psikolojik açıdan önem taşıdığına dikkat çekti.

Kişilerin ruh sağlığını koruyucu evden çalışma önerileri;

1.Sabahları mümkün olduğunca işe gidermiş gibi erken kalkmaya özen gösterin. Akşamlara ya da geç saatlere kadar yatakta kalmak depresif ve işe yaramaz, güneş ışınından yararlanmak ise daha enerjik ve mutlu hissettirecektir. Size verilen iş ya da bitirmeniz gereken bir proje/raporun mutlaka teslim etmeniz gereken bir son tarihi vardır. Bu son tarihin yaklaşmasını beklemeden, tıpkı iş yerinde “çalışır gibi bir performansla” bitirmeye özen gösterin.

2.Mutlaka üzerinizi değişip, masanızın başına öyle geçin. Gün boyu ev içinde pijama ile dolaşmayı elbette sevebilirsiniz ancak akşamdan kalma giysiler ile çalışmaya başlamak motivasyonunuzu aşağıya çekebilir. Bunun yanında pijamalarınızı değiştirmek, evde yaşayan diğer ev halkını da rutinlerini devam ettirmek açısından oldukça motive edici olacaktır.

3.Kendinize mutlaka bir çalışma alanı yaratın. Koltuktan, kanepeden ya da yataktan çalışmak yerine ergonomik bir sandalye ve rahat edebileceğiniz bir masa hazırlayın. Sandalye yüksekliğini masaya ve boyunuza göre ayarlayın. Bu konuda pek çok kaynak bulabilirsiniz. Bu konudaki ihmal ileride bilek, kol, sırt ve bel problemlerine neden olacaktır. Bu yöntemlerin uygulanması durumunda performans ve çalışma motivasyonunuz ile becerilerinizin arttığına şahit olacaksınız.

4.Psikolojik dayanıklılık kadar fizyolojik dayanıklılık da oldukça önemlidir. Dolayısıyla bağışıklık sistemini güçlendirmek adına mutlaka iyi beslenin. Öğün atlamayın. Sabah kahvaltısını, öğlen ve akşam yemeklerini asla geçiştirmeyin.

5.Kısa molalar vererek kendinizi motive edin. Bahçeli bir eviniz var ise, mutlaka kendinize seveceğiniz bir içecek yapıp, bir es vererek bahçenize çıkıp nefeslenin. Bu yöntem zihninizin canlanmasını ve bakış açınızı genişletebilmenizi sağlayacaktır. Apartmanda oturuyorsanız balkona çıkıp mutlaka nefes alıp, çalışmanıza sık ve kısa aralar verin. Gün boyunca masa başında olmak ya da bilgisayar ekranına bakmak yerine düzenli aralıklarla hareket etmeye çalışın. Yapılan araştırmalar, gün boyu verilen sık ve kısa araların, az ve uzun aralardan daha yararlı olduğunu göstermektedir. Gününüzü 30 dakika çalışma 5 dakika ara şeklinde planlayabilirsiniz.

6.Bu vereceğiniz aralar nefes almak ve az da olsa hareket etmek için olmalıdır. Gazete okumak ya da sosyal medyada gezinmek, zihninizin karışmasına ve yaptığınız işten uzaklaşıp, performansınızın düşmesine neden olacaktır, unutmayın.

7.Yapacaklarınızı adım adım planlayın. İşleri tamamladıkça listenizden eksiltin. Böylece hem unutmamış olacaksınız hem de yapılan işin tamamlandığını görmek sizin için motive edici olacak.

8.Yaptığınız işi bir başkasından eksik ya da yanlış yapıyor hissine kapılmadan, kaygı ve yersiz endişeye yer vermeden yapın, kendinize güvenerek güne başlayın ve günü böyle kapatmaya özen gösterin.

9.Sosyal izolasyon bazen kişilerde yalnızlık duygusu oluşturabilir. Bunu siz yaşamıyor olabilirsiniz ancak çevrenizdekiler yaşıyor olabilir. Evden çalışırken bazen bu ilişkileri yönetebilmekte de zorlanabilirsiniz. İnsanlar, evde olduğunuzu bildikleri için farkında olmadan da olsa işinizi engelleyebilir. Bunun için mesai saatlerinde çalışma sorumluluğunuzu önce kendinize ve sonra da başkalarına sıklıkla hatırlatmanız gerekebilir. Unutmayın ki bu bir tatil değil, zorunlu bir evden çalışma yani evden üretme sürecidir.

10. Mesai saatleri dışındaki zamanlarda, sınırlarınızı belirlemek koşuluyla iş arkadaşlarınız, eşiniz dostunuz ile mutlaka görüntülü ve sesli konuşmalar yapıp sosyalleşme ihtiyacınızı giderin.