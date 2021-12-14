Karantina günlerini şiirlerinde anlattı

Korona virüs karantina dönemini şiirlerinde anlatan İHA Muhabiri Deniz Zeybek, "Denizertesi Günler" kitabının imza gününde kitap severlerle buluştu. Kitabı yazmaya Covid-19 döneminin ilk başladığı zamanlarda başladığını belirten Deniz Zeybek, “Korona döneminde yazamaya başladım kitabı. Uzun süren bir karantina dönemine girdik. Adana'da evde çocukluk odamda tıkılı kaldığım. O süreçte çıktı bu şiirler” dedi.

İHA Muhabiri Deniz Zeybek, ikinci kitabı “Denizertesi Günler” isimli şiir kitabının ilk imza gününde kitap severlerle buluştu. Zeybek etkinlikte sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Zeybek, eve kapandığı korona günlerinde kaleme aldığı kitabında, salgından ve insanların karantina dönemine yaşadıklarını şiirlerinde anlattı. Korona virüs döneminde insanların yaşadıkların mısralara döken Zeybek, aynı zamanda farklı türde şiirlere de yer verdi. Hayatından bahsedip şiirlerini de seslendiren Zeybek, kitaplarını imzaladı.

Kitabında daha çok korona virüsün ilk başladığı dönemde yaşananlardan bahsettiğini belirten Gazeteci Şair Deniz Zeybek, “İlk kitap gibi ikinci kitap da şiir oldu. ‘Denizertesi Günler' hem adıma hem doğduğum Karadeniz'e hem de büyüdüğüm Akdeniz'e vurgu var bu isimde. Korona döneminde yazamaya başladım kitabı. Uzun süren bir karantina dönemine girdik. Adana'da evde çocukluk odamda tıkılı kaldığım sadece pencere kenarından baktığım balkona bile çıkmadığım o süreçte çıktı bu şiirler. Salgına pandemiye yönelik şiirler var burada. Birazcık ona ironi. Belki de birazcık sitem. Bir virüse bile sitem edebiliyor bazen sanatçı diye nitelendirilen insanlar. Toplumsal konulu ve tabi ki her çeşit aşka duyulan şiirler var burada. Bu kitap da çeşit çeşit konular temalar var aslında. Koronayı toplumsal olgu olarak alıyorum evet toplumsal şiirler ama aynı zamanda da tabi aynı zamanda mistik tasavvufi şiirler var. İlahi ve beşeri aşka duyulan şiirler var burada” diye konuştu.

“3'üncü kitabın şiir dışında bir edebi tür olmasını istiyorum”

Yazmakta olduğu kitabında da bahseden Zeybek, “Şuan da yarıda bıraktığım bir günlük var. Onun dışında bir öykü mü olacak yoksa roman mı henüz kestiremediğim başladığım 2019'dan beri yazdığım yaşanmamışlar şiirler ki yazılmış şiirler adlı bir kitap bir de fantastik büyülü gerçekçilik alanında bir eser ortaya koymak istiyorum. Tabi ki dediğim gibi hikaye mi olur kısa roman mı yoksa şiir mi henüz onu kestiremiyorum ama 3'üncü kitabın şiir dışında bir edebi tür olmasını istiyorum” dedi.