Karantina günlerini şiirlerinde anlattı

Korona virüs karantina dönemini şiirlerinde anlatan İHA Muhabiri Deniz Zeybek, "Denizertesi Günler" kitabının imza gününde 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluştu.

Korona virüs nedeniyle en son 2019'da düzenlenen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2 senenin ardından bugün 39. kez kitapseverlerle buluştu. İHA Muhabiri Deniz Zeybek de ikinci kitabı “Denizertesi Günler” isimli şiir kitabının imza gününde TÜYAP'ta kitapseverlerle bir araya geldi. Sevenlerinin ilgisiyle karşılaşan Zeybek, kitap imzalatmaya gelenlerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Zeybek, eve kapandığı korona günlerinde kaleme aldığı şiirlerinde salgını ve insanların karantina döneminde yaşadıklarını anlattı. Korona virüs döneminde insanların yaşadıklarını mısralara döken Zeybek, aynı zamanda farklı türde şiirlere de yer verdi.

Çocukluk hayalinin gerçek olduğunu söyleyen Gazeteci ve Şair Deniz Zeybek, "Benim aslında ilk imza günüm değil. Çeşitli illerde imza günü yaptık. TÜYAP 39. Uluslararası Kitap Fuarı benim daha önce çocukluğumda, lise yıllarımda daha çok Adana'da gittiğim ve hayalini kurduğum bir fuar. İstanbul TÜYAP içerisinde en büyüğü, en coşku dolu olanı. Çocukken okuyucu olarak giderdim. Sevdiğim yazarların, gazetecilerin kitaplarını alıp onları imzalatmak için giderdim. Şimdi aynı heyecanın daha büyüğünü yaşıyorum. Çünkü şu an bir okur olarak değil, bir yazar, bir şair olarak buradayım. Hayalini kurduğum kitap fuarında şu an kitabını imzalayan konumundayım. Bu benim için çok çok kıymetli, duygulu, çok heyecanlı" dedi.

Kitabında daha çok korona virüsün ilk başladığı dönemde yaşananlardan bahsettiğini belirten Zeybek, "Kitabım 1 yıl önce çıktı. Kitapta korona virüs salgını döneminde yazdığım şiirler yer alıyor. Denizertesi Günler benim iç dünyamı, ruhsal sıkıntımı anlatıyor. Özellikle salgının ilk kapanma sürecinde kaleme almıştım bu şiirleri. Hiçbirimiz dışarı çıkamıyorduk. Okulumuzdan olduk, işimizden olduk, ailemizden olduk, görüşemedik. O süreçte yazdığım şiirler yer alıyor. Aileye yakın olsak da kapanma döneminde yakınlaşamama, temas kuramamanın bir acısı var aslında. Kitapta daha çok pandemi dönemindeki ruhsal sıkıntılarımın yer aldığı sözcükler var" diye konuştu.