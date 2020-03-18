Karantinadaki vatandaşlar cama çıkıp yakınlarına el salladı

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşların 14 günlük karantina süreci dün başladı. Karantinanın ilk sabahında vatandaşlar cama çıkıp yakınlarına el salladı.

Avrupa'nın 9 ayrı ülkesine uçuşların yasaklanmasının ardından Türk vatandaşları yurda döndü. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Türk vatandaşları dün İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Buradan özel otobüslerle alınan vatandaşlar 14 gün karantinada kalmak üzere yurtlara yerleştirildi. Bu sabah İstanbul'daki 3 karantina yurdundan biri olan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na Avrupa ülkelerinden gelen vatandaşların yakınları geldi. Yurdun çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri kimsenin yurda giriş yapmasına izin vermedi. Karantinanın ilk sabahına uyanan vatandaşlar camlara çıkarak yurdun önündeki yakınlarına el salladı. Bazı vatandaşların da cama çıkarak hava aldığı görüldü.

Yakınları karantinada olan Hasan Durukan isimli vatandaş, "Hiçbir şekilde bizi içeriye almayacaklarını söylediler. Bütün ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Az önce el salladı. Şimdilik sadece el sallamakla yetiniyoruz. Almanya'dan geldiler" dedi.

Karantina süreci geniş çaplı önlemler çerçevesinde devam ediyor. AFAD ve UMKE ekipleri olası bir probleme karşı yurdun içinde hazır bekliyor.