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Karantinadan kaçan ünlü Youtuber Enes Batur yurda yerleştirildi

Ünlü Youtuber Enes Batur karantinada olduğu evinde bulunmayınca, kuralları ihlal ettiği gerekçesi ile yakalanarak yurda yerleştirildi.



Korona virüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur filyasyon ekipleri tarafından Beykoz'daki evinde bulunamadığı için karantina kurallarını ihlal ettiğinden polis ekiplerini harekete geçirdi. Korona virüs karantinasına uymayan Enes Batur ve kız arkadaşı daha sonra Sancaktepe'de yurda yerleştirildi. Enes Batur ve kız arkadaşının kaldığı yurt havadan görüntülendi. Yurdun önünde ise polis ekipleri bekliyor.

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