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Karar sonrası Ayasofya'da dua ettiler

İSTANBUL (İHA) – Danıştay’ın kararının ardından Ayasofya’ya gelen bazı vatandaşlar dualar ederek, Türk bayrağı açtı.

İSTANBUL (İHA) – Danıştay'ın kararının ardından Ayasofya'ya gelen bazı vatandaşlar dualar ederek, Türk bayrağı açtı.


Danıştay 10. Dairesi İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Ayasofya'yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Yerli ve yabancı turistlerin Ayasofya`yı ziyaret ederek içinde fotoğraf çektiği görüldü. Ayasofya'da dua eden bazı vatandaşlar Türk bayrağı açarken, bir vatandaşın ise Ayasofya'nın önünde namaz kıldığı görüldü.

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