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Karar sürecinde Ayasofya'nın içi görüntülendi

Caner Sönmezİstanbul(İHA)- Danıştayın kararı beklenirken Ayasofya’nın içi görüntülendi.

Caner Sönmez


İstanbul(İHA)- Danıştayın kararı beklenirken Ayasofya'nın içi görüntülendi. Yerli ve yabancı turistlerin Ayasofya'yı ziyaret ederek içinde fotoğraf çektiği görüldü.


İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağının kararının bugün açıklanması bekleniyor. Danıştayın kararı beklenirken Ayasofya'nın içi görüntülendi. Yerli ve yabancı turistlerin Ayasofya'yı ziyaret ederek içinde fotoğraf çektiği görüldü.

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