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Karate Milli Takımı, Dubai'ye ulaştı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 16-21 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan 25.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 16-21 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan 25. Dünya Karate Şampiyonası'na katılacak Karate Milli Takımı, Dubai'ye gitti. Kafileyi Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç karşıladı.


Dubai'de 16 Kasım'da başlayacak Dünya Karate Şampiyonası'na katılacak Karate Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ulaştı. Cuma gecesi erken saatlerde Dubai Uluslararası Havalimanı'na inen kafileyi Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç karşıladı.


Kafileyle birlikte Dubai'ye gelen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, 16-21 Kasım tarihlerinde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda milli takımın son yıllardaki başarılı performansını devam ettireceğine inandığını söyledi. Sporcuların Kocaeli ve Antalya'da yaptıkları kamplarla şampiyonaya hazırlandığını vurgulayan Başkan Kör, "Kafile çok verimli bir kamp dönemi geçirdi. Dubai'de bunun meyvelerini toplayacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte tek üzüntümüz Avrupa şampiyonu, Tokyo 2020 ve dünya üçüncüsü Uğur Aktaş'ın sakatlığı oldu. Uğur'a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve en kısa sürede aramıza dönmesini bekliyoruz" dedi.


Karate Milli Takımı, Dubai'deki ilk antrenmanını cuma akşamı Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Hamdan Spor Salonu'nda yaptı.


Dünya Şampiyonası'na giden Karate Milli Takımı'nın kadrosu şu şekilde:



Kata


Erkekler Kata: Ali Sofuoğlu


Kadınlar Kata: Damla Türemen


Erkekler Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir


Kadınlar Takım Kata: Damla Türemen, Damla Pelit, Peri Koyuncu



Kumite


Kadınlar 50 kg: Serap Özçelik Arapoğlu


Kadınlar 55 kg: Umay Uygur


Kadınlar 61 kg: Merve Çoban


Kadınlar 68 kg: Eda Eltemur


Kadınlar +68 kg: Meltem Hocaoğlu Akyol



Erkekler 60 kg: Eray Şamdan


Erkekler 67 kg: Burak Uygur


Erkekler 75 kg: Eren Akkurt


Erkekler 84 kg: Samed Gök


Erkekler +84 kg: Rıdvan Kaptan


Kadınlar Takım Kumite: Tuba Yakan, Merve Çoban, Eda Eltemur, Meltem Hocaoğlu Akyol


Erkekler Takım Kumite: Ömer Abdurrahim Özer, Eray Şamdan, Furkan Kayalı, Rıdvan Kaptan, Burak Uygur, Ömer Faruk Arslan, Enes Bulut


Teknik Direktör: İbrahim Erçin


Antrenörler: Cengiz Çınar, Soner Yetgin, Nurkan Kayacık, Ercan İnce, Haldun Alagaş, Zeynel Çelik. Deniz Pekyılmaz

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