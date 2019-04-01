Karate Milli Takımı tarih yazdı

İspanya'daki 54. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'na 18 kişilik kadro ile giden Karate Milli Takımı'nın tüm sporcuları madalya sevinci yaşadı. Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, milli takım antrenörlüğü yaparken hayal ettiği şeyi başkan olarak görmenin gururunu yaşadığını söyledi.

İspanya'nın Guadalajara şehrinde düzenlenen 54. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nı üç altın, dört gümüş ve dört bronz madalya ile tamamlayan Karate Milli Takımı, bir kez daha tarihi bir başarıya imza attı. 16 kategorinin 15'inde şampiyonaya katılan Milli Takım, 12 kategoride madalya maçı yaptı ve toplamda 11 madalya kazandı. Takımlarda madalya alan sporcularla birlikte şampiyonaya katılan 18 sporcunun tamamı kürsüye çıkarken, Türk spor tarihinde eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti.

Delihasan: "Hayalim gerçek oldu"

54. Avrupa Karate Şampiyonası'nı değerlendiren Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Milli Takım'da antrenörlük yaparken böyle bir tabloyu hayal ettiğini belirterek, “Tüm sporcularımızın boyunlarına madalya taktı. Şampiyonada mücadele eden üç takımımız ikisi finale çıktı. Toplamda 11 madalya ile şampiyonada en çok madalya kazanan ülke olduk. Bir altın madalya daha alıp genel klasmanda ev sahibi İspanya'yı da geride bırakmak isterdik ama bu sonuç da çok sevindirici” diye konuştu.

En büyük amaçlarının 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye madalya veya madalyalar kazandırmak olduğunu vurgulayan Delihasan, “Bunun için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm sporcuları ve başarıda emeği geçen antrenörleri tebrik ediyorum” dedi.

Şampiyonada madalya alan sporcular şöyle:

ALTIN MADALYA

Uğur Aktaş (Erkekler kumite 84 kg)

Merve Çoban (Kadınlar kumite 61 kg)

Erkek Kumite Milli Takımı (Burak Uygur, Alpaslan Yamanoğlu, Erman Eltemur, Uğur Aktaş, Murat Öz, Muratcan Deniz, Enes Bulut)

GÜMÜŞ MADALYA

Tuba Yakan (Kadınlar kumite 55 kg)

Ali Sofuoğlu (Erkekler kata)

Kadın Kumite Milli Takımı (Merve Hocaoğlu, Yıldız Aras, Eda Eltemur, Merve Çoban)

Erkek Kata Milli Takımı (Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran)

BRONZ MADALYA

Serap Özçelik Arapoğlu (Kadınlar kumite 50 kg)

Dilara Eltemur (Kadınlar kata)

Eray Şamdan (Erkekler kumite 60 kg)

Merve Hocaoğlu (Kadınlar kumite +68 kg)