Karate turnuvasının şampiyonu Mehmet Arslan oldu

Uluslararası Eurasia Open Karate Turnuvası'nda yarışan 12. sınıf öğrencisi Mehmet Arslan, 75 kg büyükler kategorisinde şampiyon oldu.

İstanbul Karate İl Temsilciliği tarafından 07-08 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleşen Uluslararası Eurasia Open Karate Turnuvası'nda Gökkuşağı Koleji 12. sınıf öğrencilerinden Hasan Arslan şampiyon oldu. 75 kg büyükler kategorisinde yarışan milli sporcu Arslan, “Ailece karate sporuyla ilgileniyoruz. Küçük yaşlarda başladığım spor branşına babamın karate antrenörü olmasının katkısı oldukça büyüktür” dedi.

Destekleri için öğretmenlerine teşekkür etti

Hedefinin olimpiyatlar olduğunu ve bunun için var gücüyle gece gündüz çalıştığını söyleyen milli sporcu, Gökkuşağı Koleji öğretmenlerine ve idarecilerine özellikle kendisiyle beraber sabahın erken saatlerinde kalkıp antrenör gibi ilgilenen öğretmenleri Mustafa Seyis ve Tanju Yılmaz'a teşekkür etti. Hasan Arslan'ın öğretmeni Mustafa Seyis, öğrencisinin iyi bir milli sporcu olduğunu ifade ederek, “Bu süreçte Hasan'a destek olduk. Ülkemizi ve okulumuzu ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil etmektedir. En son uluslararası müsabakada Balkan şampiyonu olmuştur. Kendisine ilerleyeceği bu yolda başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Desteklerimizi öğrencilere vermeye devam edeceğiz”

Gökkuşağı Koleji Genel Müdürü Mesut Döner ise, şampiyon olan öğrencilerini tebrik ederek, “Gökkuşağı Kolejleri olarak spora ve sporcuya verdiğimiz değerin karşılığını öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldıkları başarılar ile görmekteyiz. Desteklerimizi farklı branşlarda da öğrencilere vermeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.