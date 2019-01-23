Karatede 2019 sezonu Paris'te başlıyor

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puan müsabakalarına çıkacak Büyükler Karate Milli Takımı, 2019 sezonunu, Fransa'da düzenlencek Karate 1 Premier Lig'in Paris etabında açacak.

Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) her yıl düzenlediği ve 2019'da yedi etap üzerinden organize edilecek Karate 1 Premier Lig'de sezonun ilk etabı Fransa'da yapılacak. 25-27 Ocak tarihleri arasında başkent Paris'te düzenlenecek müsabakalar, uluslararası takvimin de ilk organizasyonu olacak.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda kota müsabakaları arasında yer alacak organizasyona, Pierre de Coubertin Salonu ev sahipliği yapacak. Türkiye Büyükler Karate Milli Takımı, 8 kadın, 12 erkek sporcuyla mücadele edecek.

82 ülkeden 776 karatecinin katılım göstereceği müsabakalarda 12 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek milli karateciler şöyle:

KADINLAR

Ferdi Kata: Dilara Eltemur

Kumite 50 kg: Serap Özçelik Arapoğlu, Gülsen Demirtürk

Kumite 55 kg: Tuba Yakan

Kumite 61 kg: Merve Çoban

Kumite 68 kg: Eda Eltemur

Kumite +68 kg: Yıldız Aras, Meltem Hocaoğlu

ERKEKLER

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan, Emre Vefa Göktaş

Kumite 60 kg: Aykut Kaya, Eray Şamdan

Kumite 67 kg: Burak Uygur

Kumite 75 kg: Erman Eltemur, Murat Öz

Kumite 84 kg: Uğur Aktaş

Kumite +84 kg: Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan

Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran