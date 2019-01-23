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Karatede 2019 sezonu Paris'te başlıyor

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puan müsabakalarına çıkacak Büyükler Karate Milli Takımı, 2019 sezonunu, Fransa’da düzenlencek Karate 1 Premier Lig’in Paris etabında açacak.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puan müsabakalarına çıkacak Büyükler Karate Milli Takımı, 2019 sezonunu, Fransa'da düzenlencek Karate 1 Premier Lig'in Paris etabında açacak.


Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) her yıl düzenlediği ve 2019'da yedi etap üzerinden organize edilecek Karate 1 Premier Lig'de sezonun ilk etabı Fransa'da yapılacak. 25-27 Ocak tarihleri arasında başkent Paris'te düzenlenecek müsabakalar, uluslararası takvimin de ilk organizasyonu olacak.


Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda kota müsabakaları arasında yer alacak organizasyona, Pierre de Coubertin Salonu ev sahipliği yapacak. Türkiye Büyükler Karate Milli Takımı, 8 kadın, 12 erkek sporcuyla mücadele edecek.


82 ülkeden 776 karatecinin katılım göstereceği müsabakalarda 12 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak.


Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek milli karateciler şöyle:



KADINLAR


Ferdi Kata: Dilara Eltemur


Kumite 50 kg: Serap Özçelik Arapoğlu, Gülsen Demirtürk


Kumite 55 kg: Tuba Yakan


Kumite 61 kg: Merve Çoban


Kumite 68 kg: Eda Eltemur


Kumite +68 kg: Yıldız Aras, Meltem Hocaoğlu



ERKEKLER


Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan, Emre Vefa Göktaş


Kumite 60 kg: Aykut Kaya, Eray Şamdan


Kumite 67 kg: Burak Uygur


Kumite 75 kg: Erman Eltemur, Murat Öz


Kumite 84 kg: Uğur Aktaş


Kumite +84 kg: Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan


Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran

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