Karatede ilk olimpiyat kotası Uğur Kobaş'ın

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yer alacak karate branşında sporcuların kota mücadelesi sürerken, Dünya Karate Federasyonu (WKF) görev yapacak hakemleri açıkladı. Dünya, Avrupa ve Türkiye Merkez Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kobaş, açıklanan listede Japonya'da görev yapacak 15 hakem arasında yer aldı.

199 üyesi bulunan Dünya Karate Federasyonu, biri şef hakem olmak üzere açıkladığı 15 kişilik listede, Türk hakem Uğur Kobaş'a da yer verdi. Lisanslı 684 hakem arasından seçilen Uğur Kobaş, bu karar ile dünya kokartı bulunan 18 hakeme sahip Türkiye'nin, Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak ilk karate hakemi olacak.

Kobaş: "Bu sadece benim başarım değil"

Uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil eden WKF, EKF ve TKF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kobaş, Tokyo 2020'de yer alacak olmasının açıklanmasının ardından çok mutlu olduğunu söyledi. Karatenin ilk kez yer alacağı Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil edecek isimlerden biri olmasının gururunu yaşadığını belirten Kobaş, "Karatenin Olimpiyat Oyunları programına girmesinin ardından sıklaşan uluslararası takvim nedeniyle son birkaç yıldır sürekli seyahat halindeyiz. Önem derecesi yüksek tüm organizasyonlarda görev alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Bu yoğunluk içerisinde almış olduğum bu haberden dolayı mutluluğu ve gururu aynı anda yaşadım. Bir sporcu için olimpiyat ne anlam ifade ediyorsa, biz hakemler de için aynı anlamı taşıyor" dedi.

"Destek olan herkese teşekkür ederim"

Bunun bir tesadüf olmadığına dikkat çeken Uğur Kobaş, "Tokyo 2020'de görev almak için büyük fedakarlıklar yaptım, yapmaya da devam ediyorum ama bu sadece benim başarım değil. Bakanlığımızın ve Spor Genel Müdürlüğü'nün sunmuş olduğu imkanları en iyi şekilde değerlendiren ve bizleri her alanda destekleyen Federasyon Başkanımız Esat Delihasan ve Türk karate camiasının da başarısıdır. Önümüzde yaklaşık sekiz aylık bir süreç var ve iyi şekilde değerlendirerek Tokyo 2020'ye her anlamda hazır gitmek istiyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Esat Delihasan: "Gurur duyduk"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yaptığı açıklamada, karardan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Türk karatesinin uluslararası platformda her alanda temsilinin önemli olduğunu belirten Başkan Esat Delihasan, "Sporcularımızın kota turnuvalarına katılım gösterdiği bu süreçte, Uğur Kobaş'ın Tokyo 2020'de yer alacak olmasının açıklanmasından dolayı gurur duyduk. İnanıyorum ki bugüne kadar başarıyla sürdürdüğü görevini, Japonya'da en iyi şekilde sergileyerek ülkemizi temsil edecektir. Bu karar aynı zamanda Türk karate hakemliğinin geldiği seviyeyi de göstermektedir. Her alanda başarı hedefiyle hakemlerimizi desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.