Karavan, yeni yatırım modeli oldu

Birçok yatırımcı için karavan satın almak, kiralamak yeni bir yatırım modeli haline dönüştü.

Shantigo Karavan Kurucu Ortağı Tarık Irmak, karavan sektörünün Türkiye'de yakın gelecekte çok daha fazla büyüyeceğini belirtti. Avrupa'da 2022 yılında 180 bin karavan dönüşümü yapıldığını anlatan Irmak, “Türkiye'nin karavan dönüşüm pazarından 2023 yılında çok daha fazla pay alacağını düşünüyorum. Otomotiv ve emlak endeksi ile doğru orantıda artan fiyatları ile yatırımcıların gözünü karavana dikmesine sebep oldu. Karavan alımı ve karavan kiralanması yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi. Motokaravan sektörünün öncülerinden Shantigo Karavan firması olarak yatırımcılar için 'karavan al-kirala modeli'ni hayata geçirdik. Bu modelde satın aldığınız karavanı yüksek kira getirisi ile firma sizden 48 aylığına kiralıyor. Sistem sayesinde 4 yıl içerisinde yatırım kendini amorti ediyor. Kiraladığınız süre boyunca Shantigo Karavan, karavanın tüm tamir ve bakım masraflarını kendisi karşılıyor. Yatırımcı kirasını alıyor. Her yıl bir ay boyunca bir ay ücretsiz karavan tatili hakkı kazanıyor” dedi. Geliştirilen modeline yoğun ilgi olduğunu belirten Irmak, “Bu modelde 4 yıl kiralama süresinin bitiminde karavan sahibi isterse karavanını satabiliyor. Diğer bir seçenek ise Shantigo, yatırımcı adına karavanın satış işlemlerini yürütüyor" bilgisini verdi.

"Kazançlı bir yatırım alanı sağlıyoruz"

Shantigo Karavan firması kurucu ortaklarından Berkan Ülker de yatırımcılara kazançlı bir yatırım alanı sağladıklarını belirterek, “Kişi karavan yapımına uygun piyasadan bir araç seçip bize karavan yapımı için teslim edebiliyor. Veya uzun bir AR-GE çalışmasının ardından ürettiğimiz SG4 ve SG4 Plus modellerimizinden birini satın alıyor. Biz her iki koşulda yatırımcı ile bir sözleşme imzalıyoruz. Firma olarak yatırımcının satın aldığı karavanı onun adına, müşterilerimize kiralıyoruz. Yatırımcı bu yöntem sayesinde yüksek bir gelir elde edebiliyor” diye konuştu.

“Tüm bakım, sigorta masrafları firmamıza ait"

Yatırımcının satın aldığı aracın bakım, onarım, kasko ve rutin motor bakımlarının firmalar tarafından karşılandığının altını çizen Ülker, “Saydığım tüm sorumlukları Shantigo üstleniyor. Karavan üretimi ve kiralama sektöründe gerek AR-GE çalışmalarımız gerekse finansal gücümüz sayesinde artık küçük ve orta yatırımcıya da kazanç sağlayacak bir model sunuyoruz” ifadelerini kullandı. Firmalarından karavan satın alıp ya da imal ettirip kira sözleşmesi yapan yatırımcıların aylık tahminen 22- 27 bin TL kazanç sağlayacağını söyleyen Ülker, “Ürettiğimiz değere saygımız, sevgimiz ve güvenimiz sonsuz olmakla birlikte kelimeleri anlamlandıracak gerçek bir taahhütte bulunuyoruz. Shantigo hayallerinden daha fazlası için çalışmaya ve değer üretmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Shantigo Karavan yeni yerinde

Türkiye'nin ilk inovatif karavan üreticilerinden Shantigo Karavan, İstanbul Pendik'teki yeni showroomunda hizmet vermeye başladı. İş, sanat dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı bir açılış ile hizmete giren showroom, karavan sektörü temsilcilerini de bir araya getirdi. Shantigo Karavan firması Kurucu ortakları Berkan Ülker ve Tarık Irmak deneyimli bir ekiple yola devam ettiklerini, Türkiye'nin karavan üretimi, kiralama ve karavan tatili konseptinde çok yakında dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi. Ülker, firmalarının 100'e yakın kişiye istihdam sağladığını sözlerine ekledi.