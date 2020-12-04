Karbon siyahı üretimine teşvik

OYAK, Hatay'da gerçekleştirilecek karbon siyahı üretim tesisi yatırımı için, Cumhurbaşkanlığı onayıyla proje bazlı devlet teşviği aldı. OYAK, stratejik yatırımlarından biri olan karbon siyahı üretimi ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, Türkiye'nin yıllık 220 bin tonluk yurt içi karbon siyahı ihtiyacının tamamını bu yatırım ile karşılayacak. OYAK bu hamlesi ile yıllık 300 milyon dolarlık karbon siyahı ithalatının önüne geçecek.

OYAK, Hatay'da 206 milyon dolarlık yatırımla kuracağı Türkiye'nin tek karbon siyahı üretim tesisi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan teşvik aldı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararlarının Resmî Gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe giren proje bazlı devlet yardımının detayları da belli oldu.

Karara göre, Hatay'da yatırımına 1 Eylül'de başlanan OYAK tarafından gerçekleştirilecek karbon siyahı üretim tesisinin yatırım süresi 3 yıl olarak belirlendi. Bakanlık, yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verebilecek.

Karbon siyahı yatırımı, ithalatı bitirecek

OYAK'ın dünyanın en büyük altıncı karbon siyahı üreticisi olan Continental Carboun'un hakim şirketi Tayvanlı International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. iş birliğiyle karbon siyahı üretim tesisi kurma yatırımı Türkiye'de bir tek olma özelliği taşıyor. Dünyada 14 milyar dolarlık pazar büyüklüğü olan karbon siyahını İskenderun'da üretmek için harekete geçen OYAK, yıllık 300 milyon dolarlık ithalatın önüne geçerek Türkiye ekonomisinin tamamen dışa bağımlı olduğu bir alanı daha kapatmış olacak.

Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki en büyük karbon siyahı pazarı konumunda olan Türkiye, bu yatırım sayesinde dışa bağımlılıktan kurtulacak. İthalatı üretime başladığı ilk yıldan itibaren sıfırlayabilecek kapasitedeki proje, cari açığı azaltırken, ihracat potansiyeliyle de ülke ekonomisine ve dış ticarete katma değer sağlayacak. Türkiye'deki sanayicilere de hammadde tedariklerinde önemli fırsatlar ve avantajlar oluşturacak olan tesis, ihracat potansiyeliyle de Türkiye'yi bu alanda stratejik bir noktaya taşıyacak.

Yıllık 220 bin tonluk yurt içi karbon siyahı ihtiyacını karşılayabilecek olan tesis ile OYAK, Türkiye'de araç lastiği başta olmak üzere birçok alanda kullanılan, yurt içinde 260 milyon dolarlık karbon siyahı pazarının lideri olacak.

En yenilikçi üretim ve çevre koruma sistemleri kullanılacak

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Continental Carbon'un hakim şirketi International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. iş birliği ile kurulacak olan karbon siyahı üretim tesisi, ülkemize gerek yeni teknoloji kullanımı gerekse istihdam anlamında büyük bir katma değer sağlayacak. Tesis, OYAK vizyonu ve CSRC Investment Holdings Co. Ltd.'nin uluslararası bilgi birikimi ve gerek enerji geri kazanımı gerekse emisyonlar açısından en ileri çevre koruma sistemleriyle

donatılacak. Özellikle demir çelik ve otomotiv sektörleriyle paralel hareket edecek olan tesis, kullanacağı yenilikçi teknolojiler ile çevreyi koruma ve sosyal etkiye katkı yönündeki uygulamaları ile tüm dünyada adından söz ettirecek.

Sabit yatırım tutarı 1 milyar 874 milyon TL

OYAK'ın karbon siyahı yatırımının türü T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “komple yeni yatırım” olarak belirlendi. Proje ile birlikte, sabit yatırım tutarının 1 milyar 874 milyon 138 bin 65 TL; ilave istihdam sayısının 303, nitelikli personel sayısının da 40 olması öngörülüyor.

OYAK, açıklanan karar kapsamında, yatırım projesi için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl gelir vergisi stopajı desteği, azami 40 milyon TL nitelikli personel desteği ve işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 75 milyon TL'yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sini kapsayacak enerji desteği gibi yardımlardan faydalanabilecek.

Yatırımın tamamlanmasının ardından tamamlama vizesi için Bakanlığa müracaat edecek olan OYAK Sentetik Karbon Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, yatırım yerinde gerçekleştirilecek ekspertiz işlemi neticesinde Bakanlık tarafından tamamlama vizesini alacak.